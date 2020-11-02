Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

02.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:48
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlı Asım Y. ile oğlu A.Y.'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından soruşturma genişletildi.

Olaya karıştıkları iddiasıyla Asım Y.'nin diğer oğlu O.Y. ile yakını O.Y. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Asım Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

A.Y. adli kontrol şartıyla O.Y. ve O.Y. ise mahkemedeki beyanlarının ardından serbest bırakıldı.

Olay

İlçeye bağlı Dombayova köyünde dün arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen 2 aile arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Asım Y. (47), tabancayla ateş ederek Rafet Tuncer (59) ve oğlu Tayfun Tuncer'i (33) öldürmüş, diğer oğlu Tahsin Tuncer'i (35) yaralamıştı. Olayın ardından kaçan zanlı Asım Y. ile olaya karıştığı ileri sürülen oğlu A.Y. (17), İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) takibi sonucu saklandığı arazide yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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