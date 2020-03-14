Afyonkarahisar'daki 130 yıllık tren istasyonu, geleceğini bekliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'daki 130 yıllık tren istasyonu, geleceğini bekliyor - Haber
Ali Çetinkaya, İzmir, Afyon, Güncel

Afyonkarahisar'daki 130 yıllık tren istasyonu, geleceğini bekliyor

AFYONKARAHİSAR'da, 130 yıllık tarihe sahip halk arasında 'İzmir istasyonu' olarak bilinen Afyon Şehir Tren Garı, yaklaşık 3 yıldır atıl vaziyette bekliyor.

14.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:04
Afyonkarahisar'daki 130 yıllık tren istasyonu, geleceğini bekliyor

 

AFYONKARAHİSAR'da, 130 yıllık tarihe sahip halk arasında 'İzmir istasyonu' olarak bilinen Afyon Şehir Tren Garı, yaklaşık 3 yıldır atıl vaziyette bekliyor. Bugüne kadar yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ve halen dimdik ayakta duran istasyonun akıbeti bilinmezken, yerel tarihçi araştırmacı ve yazar Hasan Özpınar, "Bu tür binaların günlük hayatın içerisinde veya bir müze şeklinde kullanılması önemli olur" dedi.Afyonkarahisar'ın ilk tren istasyonu olarak 1890 yılında inşa edilen ve 5 yıl sonra hizmete giren 'Afyon Şehir Tren Garı', uzun yıllar yolcu taşımacılığında kullanıldı. Halk arasında 'İzmir istasyonu' olarak bilinen gar, çok sayıda kişiye hizmet verdi. Pek çok kişinin sevdiklerini uğurlayıp, kavuştuğu istasyon, 1999 yılına kadar yolcu taşımacılığında aktif olarak hizmet verdi. Afyon Şehir Tren Garı, aynı hat üzerinde bulunan ve daha büyük olan Ali Çetinkaya İstasyonu'nun daha fazla kullanılması nedeniyle eski cazibesini kaybetti. Bir süre vagonların istiflendiği nokta olan istasyon, 2012- 2017 döneminde ise özellikle mermer taşımacılığı alanında yük istasyonu olarak hizmet verdi. Çeşitli sinema filmi ve dizilerde mekan olarak da kullanılan istasyon, 2017'den sonra ise atıl vaziyete düştü. Pek çok kişinin anılarında yeri bulunan istasyon son dönemde ise çeşitli projelerle gündeme geldi, ancak bunlar henüz hayata geçirilemedi.AFYONKARAHİSAR'IN İLK TREN İSTASYONUYDUTarihiyle ve üstlendiği görevle şehrin en değerli tarihi mekanlarından biri olan Afyon Şehir Tren Garı ile ilgili bilgiler veren yerel tarihçi araştırmacı ve yazar Hasan Özpınar, bu tür tarihi mekanların korunması ve yaşatılmasının da verdiği hizmet kadar değerli olduğunu söyledi. Dönemin en önemli ulaşım aracı olan demiryolu taşımacılığının Afyonkarahisar'daki ilk istasyonu olan Afyon Şehir Tren Garı'nın uzun yıllar şehir halkına hizmet etmesine rağmen günümüzde kaderine terk edilmiş durumda olduğunu aktaran Hasan Özpınar, "Ulaşım hizmetlerinin en önemli ağlarından birisi olan demiryolu taşımacılığı hizmetlerinin hızla gelişmeye başladığı 18. yüzyılda İç Anadolu ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde 1863'te Smyrna Cassaba Railway (SCR) adlı şirket imtiyaz alarak İzmir-Uşak-Afyon demiryolu ağının yapım işine başlamış. Çalışmaların 1890'da tamamlanmasının ardından 'Afyon Şehir' adı verilen tren istasyonu İzmir- Afyon hattının son istasyonu olarak hizmete açılmıştı" dedi.'YENİ İSTASYONLA BİRLİKTE RAĞBET AZALDI'Afyon Şehir Tren Garı'nın tarihi süreçte önemli hizmetler verdiğini aktaran Özpınar, "O yıllarda İstanbul ve İzmir tren yolu hatlarının birbiriyle buluşması İstanbul hattını işleten Alman firmasının istememesi nedeniyle engellenir. İstanbul ve İzmir demiryolu hatları 1911 yılından itibaren birleşir. 1930 yılına kadar yabancı işletmeci tarafından çalıştırılır. 1930'lu yıllarda Afyonkarahisar milletvekili, zamanın Nafi-a Vekili, Bayındırlık Bakanı ve aynı zamanda Münakalat (Ulaştırma Bakanı) görevlerini üstlenen Ali Çetinkaya döneminde bu demiryolu hattı tamamen devlet tarafından satın alınmıştır. Yine bu hatta bağlı olarak 1936 yılında Isparta'ya kadar uzanan Karakuyu demiryolu hattı yapılır. Zaman içerisinde bu hat demiryolu istasyonu özelliğini korurken, İstanbul hattı üzerinde inşa edilen Ali Çetinkaya Tren Garı ön plana çıkarak daha fazla kullanılmaya başlanır. İzmir hattının son garı olan Afyon Şehir Tren Garı da zaman içerisinde terk edilmişliğe bürünür. Uzun yıllar demiryolu çalışanlarının lojmanları olarak kullanılan lojman binaları aynı görevini sürdürmeye devam ediyor" diye konuştu.BİRÇOK FİLM ÇEKİMİNE EVSAHİPLİĞİ YAPTITarihi tren garının mimarisinin birçok yönetmen tarafından beğenilmesinin ardından farklı dönemlerde çekilen tarihi filmlere de ev sahipliği yaptığını aktaran Özpınar, arşivlerinde de yer alan bilgilere göre 1992 yılında dönemin çok önemli filmlerinden olan Mavi Sürgün'ün açılış sahnelerinin Afyon Şehir Tren Garı'nda çekildiğini kaydetti. 1992 yılında bu kez TRT tarafından dönemin en büyük bütçesiyle çekilen Kurtuluş isimli dizinin çekimlerinin bu istasyonda yapıldığını belirten Özpınar, 1997-1998 yılına gelindiğinde yine bir TRT yapımı olan Cumhuriyet isimli diziye ev sahipliği yapan tren garının son olarak ise 2014 yılında Kırımlı 'Korkunç Yıllar' isimli sinema filminin önemli sahnelerinin çekildiğini vurguladı.'GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDE KULLANILMALI VEYA MÜZE OLMALI'

1890 yılında hizmete açılan Afyon Şehir Tren Garı'nın 2017 yılından sonra atıl vaziyette kaldığını aktaran Özpınar, "Bu tür tarihi binalar şehre bir değer katıyor. Afyonkarahisar'ın tarihi yapısı içerisinde bu tür mimariye sahip binaların önemli yeri var. Günümüzde de aslında bu tür binaların günlük hayatın içerisinde kullanılması veya bir müze şeklinde kullanılması önemli olur kanaatindeyim" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Haber
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Adem Büyük Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'daki 130 yıllık tren istasyonu, geleceğini bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:18:08. #1.15#