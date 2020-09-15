Afyonkarahisar'da zimmete para geçirme iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da zimmete para geçirme iddiası

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı için yakalama kararı çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da zimmete para geçirme iddiası
15.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:16

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı için yakalama kararı çıkarıldı.

Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazar Mahallesi'ndeki PTT şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan C.K'nin bazı müşterilerin emekli maaşı hesapları üzerinden kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabına havale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

İncelemede, gişe görevlisi C.K'nin çok sayıda müşterinin hesabını kullandığı, sahte imza ve evraklarla kendi hesabına yüklü miktarda para aktardığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, C.K'yi adresinde bulamadı.

Güvenlik güçleri, uzun süredir işe gelmediği tespit edilen şüpheliyi arıyor. C.K'nin zimmetine ne kadar para aktardığı ve mağdur sayısının tespitine yönelik çalışma ise sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ferhat Göçer Metin Özülkü İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Vedat Muriqi Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da zimmete para geçirme iddiası - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:17:29. #1.15#
title