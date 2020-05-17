Afyonkarahisar'da "Zimem defteri satın alma" geleneği yaşatılıyor
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Afyonkarahisar'da "Zimem defteri satın alma" geleneği yaşatılıyor

Afyonkarahisar Belediyesi'nin öncülüğünde, Osmanlı'dan kalan "zimem defteri satın alma" geleneği yaşatılıyor.

Afyonkarahisar'da
17.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:00

Afyonkarahisar Belediyesi'nin öncülüğünde, Osmanlı'dan kalan "zimem defteri satın alma" geleneği yaşatılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Ramazan ayının başında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara yönelik zimem defteri uygulaması çağrısı, hayırseverlerden büyük karşılık buldu.

Zeybek'in bizzat katıldığı uygulamada esnafın zimem (veresiye) defterleri satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olunuyor.

Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur ile birlikte gerçekleşen ziyaretlerde, vatandaşlara ait defterlerdeki kayıtlı borçlar hesaplanarak Zeybek tarafından bizzat ödeniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

"Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmek"

Kovid-19 dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluğa imza attıklarını ifade eden Başkan Zeybek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının başında hayırsever iş adamlarına; esnaftan alışveriş yaparak, borcu bulunan hemşehrilerimizin veresiyelerini ödemeleri konusunda çağrıda bulunmuştuk. Sağ olsun Afyonkarahisarlı hayırseverlerimiz bu çağrımıza büyük ilgi gösterdi. Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmek. Yardım yapacak olan hayırseverin, yardım yaptığı hemşehrimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesiydi."

Zeybek, buradaki hedeflerinin hem hayırseverlerin hayrının yerini bulması, hem esnafın bu süreçte ayakta kalması, hem de ihtiyaç sahibi ve çalışamayacak durumda olanların da veresiye borçlarının ödenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olduğunu kaydeden Zeybek, "Uygulamayı özel kılan noktalardan biri de 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oldu. Amacımız günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamak. Uygulamamız bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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