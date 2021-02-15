Afyonkarahisar'da yüz yüze eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Afyonkarahisar'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay