Afyonkarahisar'da "Yunus Emre'nin Sevgi ve Hos¸go¨ru¨ Anlayıs¸ı" konulu makale yazma yarıs¸ması
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Afyonkarahisar'da "Yunus Emre'nin Sevgi ve Hos¸go¨ru¨ Anlayıs¸ı" konulu makale yazma yarıs¸ması

Afyonkarahisar'da
05.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:14

Afyonkarahisar I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ genc¸lere yo¨nelik makale yarıs¸ması du¨zenleyerek koronaviru¨s gu¨nlerini daha verimli degˆerlendirmelerini sagˆlıyor.

Afyonkarahisar I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ genc¸lere yo¨nelik makale yarıs¸ması du¨zenleyerek koronaviru¨s gu¨nlerini daha verimli degˆerlendirmelerini sagˆlıyor.

Tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan koronaviru¨s (COVI·D-19) salgını sebebiyle Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆınca bir dizi tedbirin hayata gec¸irilmesiyle birlikte Afyonkarahisar I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ tarafından toplumun her kesimine yo¨nelik c¸alıs¸malara gerek yazılı ve go¨rsel basın gerekse sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla ara verilmeden devam edildi.

Viru¨sle mu¨cadele su¨recinde u¨niversite o¨gˆrencilerine rehberlik etmeye devam eden I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨, onlara yo¨nelik makale yazma yarıs¸ması du¨zenledi.

"Yunus Emre'nin Sevgi ve Hos¸go¨ru¨ Anlayıs¸ı" konulu makale yazma yarıs¸ması Afyonkarahisar I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ Genc¸lik Koordinato¨rlu¨gˆu¨ ile Aile ve Dini Rehberlik Bu¨rosu is¸birligˆiyle yu¨ru¨tu¨lecek.

Yarıs¸mayla ilgili yazılı ac¸ıklamada bulunan I·l Mu¨ftu¨su¨ S¸u¨kru¨ Kabukc¸u, Afyonkarahisar Valiligˆinin 2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı projesi kapsamında I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ Aile ve Dini Rehberlik Bu¨rosu tarafından "Selamı Paylas¸ Kardes¸inle Yakınlas¸" isimli bir proje hazırlandığını kaydetti.

Du¨nyayı tehdit altına alan viru¨s sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, proje faaliyetlerini gu¨ncelleyerek c¸alıs¸malara devam ettiklerini belirten Kabukçu, şöyle devam etti:

"Bu c¸erc¸evede din go¨revlileri arasında 'Selamı Yayalım' bas¸lıklı hutbe yazma yarıs¸ması du¨zenleyerek topluma o¨nderlik eden din go¨revlileri vasıtasıyla insanlar arasında sevgi ve kardes¸ligˆin hakim olmasını amac¸ladık. Tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan koronaviru¨s (COVI·D-19) salgınından genc¸lerimizin de etkilendigˆini du¨s¸u¨nerek onlara yo¨nelik rehberlik hizmetlerimizi su¨rdu¨ru¨yoruz. Okullarından uzakta egˆitimlerine devam etmekte olan u¨niversite o¨gˆrencilerimizin evde kaldıkları bu gu¨nleri fırsata c¸evirmeleri ic¸in so¨z konusu projemizin etkinlikleri kapsamında makale yazma yarıs¸ması du¨zenliyoruz. Bu yarıs¸mayla Yunus Emre'nin kus¸atıcı sevgi anlayıs¸ını daha iyi kavramayı ve sevgiyle iyiles¸meyi arzu ediyoruz."

Sevginin birles¸tirici, kaynas¸tırıcı ve bu¨tu¨nles¸tirici gu¨cu¨nden yola c¸ıkarak, toplumda sevgiyi yaymak ve bu konuda farkındalıgˆı artırmak ic¸in du¨zenlenen yarıs¸maya, Afyon Kocatepe U¨niversitesi (AKÜ) veya Afyonkarahisar Sagˆlık Bilimleri U¨niversitesi o¨gˆrencisi olan ya da digˆer u¨niversitelerde okumakla birlikte hali hazırda Afyonkarahisar il sınırları ic¸inde ikamet eden o¨gˆrenciler katılabilecek.

Her o¨gˆrencinin 30 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında bir makale metni ile katılabilecegˆi yarıs¸manın sonunda, I·l Mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ tarafından o¨du¨l olarak, birinci olan o¨gˆrenciye yarım altın, ikinci olan o¨gˆrenciye c¸eyrek altın, u¨c¸u¨ncu¨ olan o¨gˆrenciye ise gram altın verilecegˆi bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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