Afyonkarahisar'da Yumurta Fiyatları Değişmedi

Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi tarafından açıklanan toptan yumurta fiyatlarında, bu hafta değişiklik olmadı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde toptan yumurta fiyatları (Kr) şöyle:

YUMURTA GEÇEN HAFTA BU HAFTA Duble 0,28 0,28 Eski Anaç 0,28 0,28 Yeni Anaç 0,27 0,27 Yarka 0,26 0,26 Piliç 0,23 0,23 Kılavuz 0,19 0,19

Afyonkarahisar marketlerinde ise yumurta 25-30 kuruştan satılıyor.