Afyonkarahisar'da Yumurta Fiyatları Değişmedi
Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi tarafından açıklanan toptan yumurta fiyatlarında, bu hafta değişiklik olmadı.
Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi tarafından açıklanan toptan yumurta fiyatlarında, bu hafta değişiklik olmadı.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde toptan yumurta fiyatları (Kr) şöyle:
| YUMURTA
| GEÇEN HAFTA
| BU HAFTA
| Duble
| 0,28
| 0,28
| Eski Anaç
| 0,28
| 0,28
| Yeni Anaç
| 0,27
| 0,27
| Yarka
| 0,26
| 0,26
| Piliç
| 0,23
| 0,23
| Kılavuz
| 0,19
| 0,19
Afyonkarahisar marketlerinde ise yumurta 25-30 kuruştan satılıyor.