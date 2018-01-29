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Afyonkarahisar'da Yumurta Fiyatları Değişmedi

Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi tarafından açıklanan toptan yumurta fiyatlarında, bu hafta değişiklik olmadı.

Afyonkarahisar'da Yumurta Fiyatları Değişmedi

Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi tarafından açıklanan toptan yumurta fiyatlarında, bu hafta değişiklik olmadı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde toptan yumurta fiyatları (Kr) şöyle:

YUMURTA

 GEÇEN HAFTA

 BU HAFTA
Duble

 0,28

 0,28
Eski Anaç

 0,28

 0,28
Yeni Anaç

 0,27

 0,27
Yarka

 0,26

 0,26
Piliç

 0,23

 0,23
Kılavuz

 0,19

 0,19

Afyonkarahisar marketlerinde ise yumurta 25-30 kuruştan satılıyor.

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