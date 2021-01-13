Afyonkarahisar'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
13.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:33
Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı.
Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan karayolların yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, trafikte aksamalara yol açtı.
Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler de yüksek kesimlerdeki yol güzergahlarında tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentte kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz