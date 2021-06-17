Afyonkarahisar'da yolda ve tarım arazisinde oluşan yarık 2 kilometreye ulaştı (2)

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazilerinde sağanak nedeniyle oluşan yarığın ardından bu kez bölgeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan yol üzerinde çökme meydana geldi.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazilerinde sağanak nedeniyle oluşan yarığın ardından bu kez bölgeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan yol üzerinde çökme meydana geldi. İçme suyu şebeke borusunun bulunduğu noktada yaşanan çökme nedeniyle 3 metre çapında 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, Bolvadin Belediyesi ekipleri de çukuru kapatmak için çalışma başlattı. Göçüğün daha önce ortaya çıkan yarıkla ilişkili mi olduğu yoksa içme suyu borusundaki sızıntıdan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak