Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı

AA, Canan Tükelay - Güncel
Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı

Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı.

Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı.

Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten 03 ABN 969 plakalı otomobiliyle geçmeye çalışan kişinin, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Hemzemin geçitteki otomobile Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

Bölgeye gelen ekipler sürücüyü arama çalışması başlattı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title