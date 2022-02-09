AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AA, Kadir Kiper - Güncel
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

K.E idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AA / Kadir Kiper - Güncel

Karahisar, Çay, Güncel, Haber

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