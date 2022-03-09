Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, otogarda bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yolculardan M.K'nin üzerinde ve eşyalarında 3 kilo 650 gram esrar ile 60 gram toz esrar ele geçirildi.

M.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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