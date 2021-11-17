Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında yolcu otobüsüyle seyahat eden bir kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Afyonkarahisar- Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında Antalya'ya seyahat eden bir yolcu otobüsü durduruldu.

Ekipler, bavul ve eşya aramasında 504 gram metamfetamin bulunan yolculardan M.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.???????

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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