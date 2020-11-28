Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

28.11.2020 02:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:54

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı Kazada ölen kamyonet sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı Kazada yaralanan biri bebek 5 kişi hastanede tedavi altına...

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Kazada ölen kamyonet sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı

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Kazada yaralanan biri bebek 5 kişi hastanede tedavi altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüs şoförü feci şekilde can verdi. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 16 yolcudan ikisi çocuk 5 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası hayatını kaybeden minibüs şoförünün cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Çay-Dinar karayolunun 20. kilometresinde Bulanık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turan Arslan idaresindeki 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelen Ömer Didin yönetimindeki 20 H 8645 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girerek dururken, kamyonet ise birkaç metre savrulduktan sonra yol ortasında durdu. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Didin olay yerinde hayatını kaybederken, 6 aylık Eda B., Ege B. ile yakınları Ferhat B. (28), Aygül B. ve otobüs şoförü Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Didin'in cansız bedeni ise olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza sonrası yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri ise trafiği tek şeritten vererek yolun kapanmasının önüne geçti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza esnasında yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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