Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı (3) YARALILARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDUAfyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda devrilen yolcu otobüsünün Muğla'nın Bodrum ilçesinden Gaziantep'e gittiği belirtildi.

YARALILARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda devrilen yolcu otobüsünün Muğla'nın Bodrum ilçesinden Gaziantep'e gittiği belirtildi. Kazada yaralanan 37 yolcunun kimlikleri de belli oldu. Kazada sürücü İbrahim Halil Hilaloğlu ile birlikte Hakan Ç., Ali Rıza G., Mehmet Tayfun K., Kübra S., Gülendam C., Ceyda Y., Ayşegül G., Beyza Y., Vedat T., Dilan T., Mehmet A., Ayşe A., Ayşenur T., Özge A., Burak Y., Abdulkadir G., Yunus Emre A., Kevser I., Faruk M., Sait Ö., İsminur A., Ayşenur L., Gülay T., Döne K., Filiz Ç., Bayram Tarık Ç., Ökkeş Ç., Hüseyin B., Miraç Kaan K., Mehmet Ç., Ayşe A., Mehmet B., Necati K., Uğur S., Halil Nacar K. ve Ahmet E.'nin yaralandığı kaydedildi. Yaralılardan 10'unun Şuhut Devlet Hastanesi'nde, diğerlerinin ise il genelindeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA