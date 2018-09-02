Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 32 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada Nesrin Yaygın ve 68 yaşındaki Mustafa Ekim yaşamını yitirdi, 5'i çocuk, 32 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 80'inci kilometresindeki Emirdağ ilçesine bağlı Topuzdere mevkisinde meydana geldi. 51 yaşındaki Deniz Şimşek yönetimindeki 35 PK 656 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye Afyonkarahisar ve Eskişehir'den çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, yolculardan Nesrin Yaygın olay yerinde, Mustafa Ekim ise ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan 5'i çocuk, 32 kişi ise Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Nesrin Yaygın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kondu.

Jandarma ve polis ekipleri Afyonkarahisar- Ankara karayolunda güvenlik önlemi aldı.