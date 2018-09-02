Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 PK 656 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 72. kilometresinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.