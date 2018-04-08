Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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