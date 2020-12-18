Afyonkarahisar sis altında

Afyonkarahisar sis altında Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti Afyonkarahisarlı vatandaşlar sisli bir havaya uyandı Afyonkarahisar'da yoğun sisi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar işyerlerine ulaşabilmek için...

Afyonkarahisar sis altında

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Afyonkarahisarlı vatandaşlar sisli bir havaya uyandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yoğun sisi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar işyerlerine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Kış aylarının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar'da son günlerde sisli hava etkisini gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde sisli bir havaya uyanan Afyonkarahisarlılar trafikte ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesinin 10 metreye adar düştüğü kentte vatandaşlar işyerlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti. Şehrin ana arterlerinde zaman zaman sis nedeniyle yoğunluk yaşanırken sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerledi. Sabah saatlerinde kentin semalarına çöken sisi öğleye kadar etkisini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT