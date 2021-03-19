Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı

19.03.2021 02:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:22

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından güneş açtı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından güneş açtı.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde de de ara ara yağan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirirken, bir süreliğine vatandaşlar kar yağışından korunmak için evlerinin ve iş yerlerinin yolunu tuttu. Bu mevsimde yağan kar yağışına sevinen vatandaşlar, özellikle mahsullerdeki verimin artması için bol yağmurun yağması gerektiğini belirttiler.

Kar yağışının hemen ardından güneşin açtığı kentte, hafta boyunca ara ara kar yağışının ve yağmurun etkili olacağı tahmini yapılıyor.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 02:23:50. #1.15#
title