Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

06.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:03
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.


Afyonkarahisar'da gece yarısı başlayan ve etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. saatlerinde evlerinden iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken Çoban ilçesinde il ve orta okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezinde ise eğitime ara verilmezken kar yağışının şiddetini arttırarak devam ettiği gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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