AFYONKARAHİSAR'DA YKS HEYECANI YAŞANDI
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AFYONKARAHİSAR'DA YKS HEYECANI YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için adaylar ve aileleri sınav merkezlerine yetişmek için yoğun çaba sarf etti.

AFYONKARAHİSAR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için adaylar ve aileleri sınav merkezlerine yetişmek için yoğun çaba sarf etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da YKS heyecanı yaşandı. 17 bin 320 adayın katılım hakkı kazandığı YKS'nin ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar saat 10.00'a kadar sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibarıyla da kapılar kapanınca geç kalanlar içeri giremedi. Geç kalan adaylar görevlilerle konuşup içeri girmek isteseler de başarılı olamadı. Sınava yetişmeye çalışan adaylara polis ekipleri yardımcı olmaya çalıştı.

'6 DAKİKA KALA ZOR YETİŞTİK'

Sınava yetişmek için koşuşturan öğrenciler olduğu gibi aileleri de onları sınava yetiştirmek için oldukça fazla çaba gösterdi. Çocuğunu 6 dakika kala sınava yetiştirdiğini söyleyen Balı Bağ, "İlk sınavları, heyecanlıyız tabii. İyi çalıştı maşallah, inşallah başarır. Trafik çok kalabalık, her taraf tıklım tıklım. Yani sağ şeritten ambulans şeridinden yetiştik. Birini üniversiteye birini de buraya 6 dakika kala zor yetiştik. Yetişemeyenlerin Allah yardımcısı olsun, sağ olsun polis arkadaşları gördüm onlar yetiştirdi birkaç öğrenciyi" dedi.

Navigasyon ile okul bulmaya çalıştığını belirten Selami Güngör de "Kızım sınava girdi. Biraz heyecanı vardı, evet. Biz tabii ondan daha fazla heyecanlıyız. Bir senedir yaklaşık pandemi sürecinde sabahlara kadar çalıştı yani. Ben de ondan iki katı daha heyecan var" diye konuştu.

17 BİN 320 ADAY SINAVA GİRDİ

Öte yandan, Afyonkarahisar ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız, Afyonkarahisar'da TYT'ye 17 bin 320 adayın katıldığını aktarırken, yarın gerçekleştirilecek oturuma ise 11 bin 831 adayın gireceğini ifade etti. Yıldız, Afyonkarahisar'da yabancı dil sınavına da 717 adayın katılacağını belirtti.

AFYONKARAHİSAR'DA YKS HEYECANI YAŞANDI
AFYONKARAHİSAR'DA YKS HEYECANI YAŞANDI
AFYONKARAHİSAR'DA YKS HEYECANI YAŞANDI
AFYONKARAHİSAR'DA YKS HEYECANI YAŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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