Afyonkarahisar'da yıldırım çarpan çoban hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazide koyun otlatan çoban, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazide koyun otlatan çoban, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ortapınar köyünde ikamet eden Adem Avcı (62), arazide koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düştü.

Yakınları tarafından Şuhut Devlet Hastanesine götürülen Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay