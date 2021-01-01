Afyonkarahisar'da yılbaşında otellerde doluluk yüzde 60

ZAFER Termal Otel İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerde şu anki doluluk oranının pandemi nedeniyle yüzde 55-60 civarında olduğunu belirterek, "Bu da bizim için yeterli" dedi.

ZAFER Termal Otel İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerde şu anki doluluk oranının pandemi nedeniyle yüzde 55-60 civarında olduğunu belirterek, "Bu da bizim için yeterli" dedi.

Yeni yıla Afyonkarahisar'daki termal otellerde girmek isteyen yerli ve yabancı turistler, otellerde aktivite olmamasına rağmen dinlenmek için kenti tercih etti. Yerli ve yabancı turistler, Afyonkarahisar'daki otellerde konaklamanın kendilerine iyi geleceğini, dinlenmek için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerde yılbaşı eğlencesi olmamasına rağmen misafirlerin ilgi gösterdiğini belirtti. Gümüşhan, "Evlerinden sıkıldılar. Misafirlerimiz, 'Hiç olmazsa, otellerin çevresinden, yeşilliklerden yararlanalım, yürüyüş yapalım' gibi düşüncelerle Afyonkarahisar'ı tercih etti. Doluluklarımız tabi ki pandemi olmasaydı yüzde 100 olurdu. Şu anki doluluk oranlarımız yüzde 55-60 civarında. Bu da bizim için yeterli. İnşallah pandemi biter, 2021 yılında hepimiz yine kaldığımız yerden hizmetlerimizi artırarak devam ederiz. Çünkü 2020 yılı hepimiz için üzücü bir yıldı. Olaylar, bu pandemi, hastalık sağlık derken gerçekten zor bir yıl geçirdik. 2021'den ümitliyiz, daha iyi yıl olacaktır. Aşı da geldi Çin'den, aşının vurulmasıyla zannediyorum ki mart, nisan aylarında normale dönüp 2020 yılını kurtarırız. Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Afyon'u çok seviyorlar, bırakmak istemiyorlar, bu da bizim için sevindirici. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'ÖNCEKİ SENELER GİBİ DEĞİL'Almanya'dan Afyonkarahisar'a geldiklerini söyleyen İzzet Olgun, "Burası bizim devamlı geldiğimiz yer, yaz ve kış yılda iki kez geliyoruz. Yolumuzun üzeri oluyor bazen geçerken konaklıyoruz, bir gece yatıp devam ediyoruz. Aslen Tokatlıyız, Almanya'da yaşıyoruz. Bu pandemiden dolayı geldik memleketimizde geziyoruz yani. Biz burada çok yılbaşı geçirdik, bu sene de buradayız. Bu pandemiden dolayı otel boş, önceki seneler gibi değil. Önceki senelerde daha kalabalık, daha eğlenceli oluyor, programlar yapılıyordu. Bu sene pandemiden dolayı daha eksik, ama inşallah seneye diyelim" diye konuştu.Bursa'dan Afyonkarahisar'a yılbaşı için gelen Yasin Çiçek, "Yılbaşı vesilesiyle buraya geldik. Vakit geçirelim, zaten pandemiden dolayı dışarıya çıkamadığımız için burada biraz kafa dinlemiş oluruz, sakinleşiriz. Güzel bir yer burası, termal olarak olsun, yeme içme olarak olsun" dedi.'BU OTELDE KALMIŞTIK VE ÇOK DA BEĞENDİK'

Rusya'dan gelen Arina Filatova, kardeşi Michel Filatova ile Afyonkarahisar'a yılbaşı için geldiklerini belirterek, "Daha önce bu otelde kalmıştık ve çok da beğendik. Çok güzel geçti zamanımız. Aktivite pek yok bu sene maalesef korona yüzünden, ama yine de dinlenmek, güzel vakit geçirmek için geldik. Yürüyüş yapıyoruz, böyle iyi geliyor rahatlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER