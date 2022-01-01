Afyonkarahisar'da yılbaşında bin 376 personel görev yapacak - Haberler
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Afyonkarahisar'da yılbaşında bin 376 personel görev yapacak

Afyonkarahisar'da yılbaşında bin 376 personel görev yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için gerekli güvenlik önlemlerini alırken, yılbaşı günü toplamda bin 376 personelin görev yapacağı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için gerekli güvenlik önlemlerini alırken, yılbaşı günü toplamda bin 376 personelin görev yapacağı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yılbaşını huzur ve emniyet içinde geçirmesi için bir dizi tedbir alındığı kaydedildi. Açıklamada yılbaşı günü ve gecesinde 14'ü motorize olmak üzere 258 ekibin görev yapacağı ve bin 376 personelin sahada olacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca denetimlere droneler ile havadan da destek verileceği ve dedektör köpeklerinde uygulama noktalarında görev alacağı bildirildi.

Öte yandan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'inde gece geç saatlerde denetimlere katılacağı ve personelin yeni yılını kutlayacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yılbaşında bin 376 personel görev yapacak

Afyonkarahisar'da yılbaşında bin 376 personel görev yapacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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