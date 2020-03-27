Afyonkarahisar'da yerel gazeteler dönüşümlü yayımlanacak Afyonkarahisar'da yayın yapan yerel gazetelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dönüşümlü yayın yapacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da yayın yapan yerel gazetelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dönüşümlü yayın yapacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve önleme tedbirleri kapsamında günlük yayınlanan yerel gazetelerin yayın azaltma uygulamasına gittiğini söyledi.

Küçükkurt, Basın Yayın Derneği'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da günlük olarak yayınını sürdürmekte olan Afyon Türkeli, Kocatepe, Odak, Anahaber, Kadınana, Hisar ve Gazete 3 gazetelerimizin yöneticileri BİK mevzuatındaki düzenlemeleri istişare ederek aralarında mutabakata varmış, Basın İlan Kurumu'na bu mutabakatı bildirmişlerdir. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün olurları ile Cumhuriyet Başsavcılığımız konu hakkında bilgilendirilmiş, Afyonkarahisar'daki 7 günlük gazetemizin yayın periyotları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre ilimizdeki 7 günlük gazete, günde en az 2 gazetemiz yayında olmak üzere 22 Mayıs 2020 tarihine kadar yayınlarını nöbetleşe sürdüreceklerdir. Ülkemizin korona virüs krizinin etkilerinden daha erken kurtulması ve BİK mevzuatında buna yönelik düzenlemeler yapılması halinde gazetelerimizin günlük normal yayınlarına dönmeleri daha öne alınabilecektir."

Alınan karar gereğince haftanın pazartesi günleri Kadınana ve Hisar gazeteleri, Salı günleri Kocatepe, Gazete 3 ve Anahaber gazeteleri, Çarşamba günleri Afyon Türkeli ve Odak gazeteleri, Perşembe günleri Kocatepe, Anahaber ve Gazete 3 gazeteleri, Cuma günleri Afyon Türkeli ve Odak Gazeteleri, Cumartesi günleri de Kadınana ve Hisar gazeteleri yayınlanacak.

Kaynak: AA