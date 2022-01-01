Afyonkarahisar'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Afyonkarahisar'da 2022 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde 00: 01'de dünyaya gelen 3 kilo 230 gram ağırlığında, 51 santimetre boyundaki bebeğe henüz ismi verilmedi.

Seda ve Yıldıray Özaslan çiftinin kız bebeklerine hemşireler tarafından "Yıldız" göbek adı konuldu.

Anne Seda Özaslan, AA muhabirine, kucağına aldığı kız bebeği için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Üçüncü defa anne olduğunu dile getiren Özaslan, şöyle konuştu:

"Mutluyuz. İnşallah, kızımın bahtı açık olur. Buradaki doktor, hemşire ve ebelere çok teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek de Özaslan çiftini ziyaret ederek tebrik etti, çeşitli hediyeler verdi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet