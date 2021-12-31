Afyonkarahisar'da yeni yıl dolayısıyla tatlı satışları arttı

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da tatlıcı esnafında yeni yıl dolayısıyla tatlı satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Uzunçarşı'daki tatlıcı dükkanlarında yeni yıl dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanmaya başladı.

Gastronomi şehrinin tescilli lezzeti "ekmek kadayıfı" başta olmak üzere kabak tatlısı, baklava çeşitlerinde satışlar normal günlere artış gösteriyor.

Tatlıcı esnafı Şükrü Pancar, AA muhabirine, yeni yıl dolayısıyla son bir haftadır üretimlerini artırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin pek çok şehrine de kargoyla da Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli tatlılarını gönderdiklerini dile getiren Pancar, şöyle konuştu:

"Yeni yıl dolayısıyla hem tatlı üretimimiz arttı hem de satışlarımız yoğun oldu. Özellikle ekmek kadayıfı ile kabak tatlısı satışlarımız ciddi derecede arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e çok sayıda tatlımızı kargoladık."

Pancar, Türk milletinin yeni yıla tatlısız girmediğini vurgulayarak, "Sabah saatlerinde dükkanımızda satış yoğunluğumuz başladı. Öğlene doğru daha da hızlanır. Akşam da burada tatlı kalır mı bilemiyoruz. Bizim için yeni yıl haftası bereketli geçiyor."diye konuştu.

Tatlıcı esnafı Ömer Altınay da yeni yıl dolayısıyla ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve baklava çeşitlerinde son bir haftadır yoğun sipariş aldıklarını anlattı.

Tatlı satışlarında da hareketli bir güne başladıklarına dikkat çeken Altınay, "Yeni yıl olduğu için tatlılar sofralarda yerini alacak. Satışlarımız da güzel gidiyor. Dolayısıyla akşama doğru tatlılarımız pek kalmaz." ifadesini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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