Afyonkarahisar'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
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Afyonkarahisar'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

02.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:03
Afyonkarahisar'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Afyonkarahisar'da, yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Afyonkarahisar'da, yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Yalçın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın orta riskli olduğunu söyledi.

Okul öncesi gruplar ve ilkokulların tüm kademelerde, 8. ve 12. sınıfların bugün eğitim öğretime başladığını ifade eden Yalçın, "İnşallah bugün yapacağımız planlamayla ortaokul ara sınıfları yani 5, 6 ve 7. sınıflar ile liseler hazırlık 9. ve 11. sınıfları da yetiştirebilirsek yarından itibaren eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

Okullarda tüm tedbirlerin alındığını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Hijyen, temizlik açısından ihtiyaç olması halinde maskeler var. Okullarda öğretmenlerin kontrolünde sınıflarda, sıralarda birer öğrenci oturup mesafeleri korumak kaydıyla eğitim öğretime başladık. Öğrencilerimizi çok özledik. Tüm tedbirleri elden bırakmadan almaya devam ederek, eğitim öğretim sürecine devam ediyoruz. Öğrencilerde hemen hemen bir yıl oldu okula gitmeyeli, okullarını çok özlediler. Onların da bu kayıplarını en kısa telafi ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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