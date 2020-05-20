Afyonkarahisar'da yeni doğan kuzu tek gözü ve burnu olmadan dünyaya geldi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Çukurcak köyünde yeni doğan Alman cinsi kuzu, burnu ve tek gözü olmadan dünyaya geldi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Çukurcak köyünde yeni doğan Alman cinsi kuzu, burnu ve tek gözü olmadan dünyaya geldi.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Yüksek Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Çok şaşırdıklarını ne yapacaklarını bilemediklerini belirten Şahan, doğumdan kısa bir süre sonra kuzunun vefat ettiğini kaydetti.

Şahan, "Yurt dışından getirilen 35 koyun aldım. Et ırkına uygun olduğu için bu cinsi seçtim. 4 ayda 50 kilograma ulaşıyorlar. Yılda da iki defa doğum yapıyorlar." dedi.

Kaynak: AA