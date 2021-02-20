Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen genç öldü
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Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen genç öldü

20.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:48
Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen genç öldü

Afyonkarahisar'da bir çiftlikte yem karma makinesine düşen genç hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bir çiftlikte yem karma makinesine düşen genç hayatını kaybetti.

Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U, slaj yem karma makinesine düştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren gencin cesedini, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çıkardı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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