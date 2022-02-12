Afyonkarahisar'da yediemin otoparkından motosiklet çalınmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yediemin otoparkından motosiklet çalınmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da yediemin otoparkından motosiklet çalınmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'ndeki yediemin otoparkından bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, belirlenen adreslerde Ö.F.K, R.Ö. ile M.V'yi yakaladı.

M.V'nin adresinde bulunan çalıntı motosiklete el konuldu.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Selçuklu, Hisarcık, Güncel, Haberler

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