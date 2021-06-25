Afyonkarahisar'da yaylada ayağı kırılan kadın 112 Acil Servis ekibince hastaneye ulaştırıldı
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Afyonkarahisar'da yaylada ayağı kırılan kadın 112 Acil Servis ekibince hastaneye ulaştırıldı

Afyonkarahisar'da yaylada ayağı kırılan kadın 112 Acil Servis ekibince hastaneye ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi şartları nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen yaylada ayağı kırılan kadın, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi şartları nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen yaylada ayağı kırılan kadın, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akin köyünde yaşayan Hatice Altın'ın (55) kekik toplamak için gittiği Hamamönü mevkisindeki yaylada ayağı kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Arazi şartlarından dolayı ambulansla belirli bir noktaya kadar gidebilen 112 Acil Servis ekibi, yaylada yürüyerek ayağı kırılan kadına ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan Altın, ambulansa kadar sedyeyle taşındı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kendisine yardım eden 112 Acil Servis ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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Afyonkarahisar'da yaylada ayağı kırılan kadın 112 Acil Servis ekibince hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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