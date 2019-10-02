02.10.2019 18:29

Afyonkarahisar'da yaya güvenliği için nöbet tuttular

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak edilmesinin ardından 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlik kapsamında Afyonkarahisar'da başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde 13.00-15.00 saatleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla nöbet tutuldu. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür vekili Ahmet Özer, trafik ekipleri ve öğrencilerle yaya geçitlerinde nöbet tuttu.

Atatürk Bulvarı üzerinde farklı noktalarda bulunan yaya geçitlerini tek tek kontrol eden ve incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri trafikte yayaya öncelik tanınması konusunda sürücüleri uyardı. Vali Tutulmaz, trafikte seyreden ve yaya geçitlerinde duran şehir içi minibüs sürücüleri ve diğer araç sürücülerine de broşür dağıttı. Öğrenciler ise ellerinde dövizlerle yaya önceliğinin önemine dikkati çekti.

152 NOKTADA 720 PERSONEL GÖREV ALDI

Vali Mustafa Tutulmaz, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da 152 noktada 720 personelin görev yaptığını söyledi. Tutulmaz, şöyle konuştu

Bugün ülkemiz genelinde her ilde ve ilçede yaya güvenliğine dikkati çekmek üzere bir program yapılıyor. Biz de ilimiz ve ilçelerimizde bu projeyi uyguluyoruz. Şu an itibariyle başladık. Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz projesi kapsamında toplanmış bulunmaktayız. Şimdi de yaya güvenliği için nöbet tutuyoruz. Bugün ilimizin 152 ayrı noktasında yaya geçitlerinde 720 personelle bu uygulamayı başlattık. İçişleri Bakanlığı'mızca bu yıl Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda yaya güvenliğini ön planda tutan bir yıl olarak projeleri uygulamaya devam ediyoruz. Burada özellikle yaya geçitlerinde yayalarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yaya geçitlerinde ışık yoksa okul önlerinde ve normal yaya geçitlerinin olduğu yerlerde öncelik yayanındır. Trafik ışıkları varsa öncelik ışıklara uymaktır ve polisin olduğu yerlerde de polise uyulacaktır. Ancak ışık yoksa ve orada yaya geçidi varsa burada öncelik yayanındır. Sürücü vatandaşlarımızı da bu hususta özellikle uyarıyoruz.

'VATANDAŞLARIMIZI BU KONUDA UYARMA GÖREVİMİZ VAR'

Yaya öncelikli anlayışın öncelikle gelişmiş ülkelerde uygulanan ve yerleşmiş olan bir uygulama olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, Bu durumdan da insanlar memnundur. Ancak bizim ülkemizde bu yıl uygulamaya konulan yaya önceliğinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bugün burada kolluk kuvvetlerimiz, trafikten sorumlu olan çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve belediye başkanımızla bu hususa dikkati çekmek durumundayız. Bizim vatandaşlarımızı bu konuda uyarma görevimiz var. Vatandaşlarımızı, basın mensuplarının aracılığıyla uyarıyoruz. Öncelik yayanın olduğu yerlerde yayaların güvenli olmaları konusunda dikkat edilsin. Vatandaşlarımızın buna riayet ederken bilhassa durma anında mümkünse park ışıklarını yakarak arkadan gelen sürücüleri de uyarmış olsunlar. Ben inanıyorum ki bu projeyle ülkemizde trafik sorunsuz bir hale gelecek ve çok güzel bir sonuç elde edilecektir. Çünkü gelişmiş ülkelerde bu uygulama yapılıyor. İnşallah bizim ülkemizde de kısa sürede bu bilinç yerleşecek ve sağlıklı bir şekilde devam ettirilecektir dedi.

Kaynak: DHA