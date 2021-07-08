Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçede yalnız yaşayan A.I'yı (61) telefonla arayan ve kendini astsubay olarak tanıtan bir kişi, savcı ile birlikte olduğunu, kadına ait bilgilerin bir kişi tarafından kullanıldığını ifade etti. Zanlı, kadından, sorun yaşanmaması için evindeki ziynet eşyalarını kendisine vermesini istedi.

Şüpheli, ikametine gittiği yaşlı kadından "bayrak" parolasını kullanarak 2 bilezik, 3 çift altın küpe, 4-5 altın broş, yarım altın, çeyrek altın ve 2 bin 900 lira parayı aldı.

Kendini savcı olarak tanıtan kişi ise telefonda yaşlı kadına bankada parası olup olmadığını sorarak varsa kendilerine vermesini talep etti.

Bankadaki parasını çekmeye çalıştığı sırada durumu fark eden yeğeni, yaşlı kadına dolandırıldığını ve polise bildirmesini söyledi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evine gelen şüpheli İ.P'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yakalanan zanlının önceden de dolandırıcılık suçundan aramasının olduğu öğrenildi.

???????

Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Sabah kahvaltıya oturan vatandaşın ikiye böldüğü ekmeğin içinden koca ip çıktı
Sabah kahvaltıya oturan vatandaşın ikiye böldüğü ekmeğin içinden koca ip çıktı
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:57:36. #1.14#

title