Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 11 gözaltı
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Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 11 gözaltı

17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:06
Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis çetesi operasyonuna 11 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da polisin yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, bugüne kadar 2,5 milyon lirayı aşkın bahis oynattıkları tespit edilen 11 kişi yakaladı.

AFYONKARAHİSAR'da polisin yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, bugüne kadar 2,5 milyon lirayı aşkın bahis oynattıkları tespit edilen 11 kişi yakaladı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda suç unsuru da ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışı kaynaklı iki yasadışı bahis sitesinden 'kasa adminliği kiralama' yöntemiyle yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen, ayrıca yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da bulunan farklı şahıslara ait banka hesaplarına para transferi yaptıkları anlaşılan ve 2018 yılından günümüze kadar yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Afyonkarahisar'da 3, Kütahya'da 2 ve İstanbul'da da 6 kişi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el bombası, 2 ruhsatsız tabanca ve içerisinde 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, süngü, 500 gram dolu barut kutusu, 39 adet 7.65 mm fişek, 45 adet 9 mm fişek, 10.000 lira, 4 bin 545 Euro, 500 Amerikan Doları, yasa dışı bahiste para naklinde kullanılan 16 banka hesabı, 4 telefon, 3 sim kart, 7 USB bellek, 3 laptop ve hafıza kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili İstanbul'da 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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