Afyonkarahisar'da yarın ibadete açılacak "Ayasofya" için Kur'an-ı Kerim ile seccade dağıtıldı
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Afyonkarahisar'da yarın ibadete açılacak "Ayasofya" için Kur'an-ı Kerim ile seccade dağıtıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi için Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kadınlara Kur'an-ı Kerim ile seccade dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da yarın ibadete açılacak
23.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:55

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi için Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kadınlara Kur'an-ı Kerim ile seccade dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için Türkiye turları ile tanınan Erol Özavcı, davet edildiği Çobanlar ilçesinde yarın yeniden ibadete açılacak Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Özavcı, "Ayasofyanın açılması için milletin talebi vardı. Sizde bizleri kırmadınız Ayasofya'yı ibadete açarak tarih yazdınız. Bundan dolayı da bir isteğimiz daha var. İlk cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya kararı ile İslam aleminin dirilişine vesile olacağını vurguladı.

Ayasofyanın tekrar cami olarak İslam alemine hizmet vermesinin anlamının çok büyük olduğunu aktaran Altuntaş, "Alınan bu karar için Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yarın da ibadete açılacak Ayasofya'da ilk cuma namazını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıldırmasını arzu ediyoruz. İnşallah, Ayasofya'da ilelebet İslam alemine cami olarak hizmet eder." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özavcı ve Altuntaş, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kur'an-ı Kerim, seccade ve Türk bayrağı dağıttı.

Kaynak: AA

Manşet

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