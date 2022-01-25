Afyonkarahisar'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Aşağı Tandır köyünde arazide yaralı kızıl şahin bulan gençler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yaralı şahinin bulunduğu yerden alan ekipler, kızıl şahini tedavisinin yapılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti.

İlk muayenesinde kanadında kırık tespit edilen kızıl şahin, tedavisi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Güncel, Haber

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