Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ve Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde doğada yaralı ve bitkin halde vatandaşlarca bulunan 2 kızıl şahini teslim aldı.

Ekipler, 2 kızıl şahini, tedavisinin yapılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Yaralı ve bitkin kuşların buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Güncel, Haber

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