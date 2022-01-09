Afyonkarahisar'da yaralı avcı mahsur kaldığı arazide kurtarıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yaralı avcı mahsur kaldığı arazide kurtarıldı

Afyonkarahisar'da yaralı avcı mahsur kaldığı arazide kurtarıldı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yüksek rakımlı ve engebeli arazide mahsur kalan yaralı avcı kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yüksek rakımlı ve engebeli arazide mahsur kalan yaralı avcı kurtarıldı.

İlçenin Tınaztepe kırsalında bulunan, yüksek rakımlı ve engebeli bir arazide, bir avcının yaralı olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, arazi tipi araçlarla, zorlu hava şartlarına rağmen yaralıya ulaşarak ilk tıbbi müdahalenin ardından kurtarıldı.

Daha sonra 112 ekibiyle birlikte yarlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

2,5 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarına 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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