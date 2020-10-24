Afyonkarahisar'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Afyonkarahisar'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

24.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:50
Afyonkarahisar'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Afyonkarahisar'da yangın çıkan bir apartmanda mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'da yangın çıkan bir apartmanda mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Selçuklu Mahallesi 1391. Sokak'ta site içerisindeki 9 katlı apartmanın yangın merdiveni boşluğunda yangın çıktı.

Yangından dolayı apartmanın içerisini yoğun duman kapladı. Apartman sakinlerinden bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, doğal gaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu'nun koordinesinde alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, binadaki 8 kişiyi merdivenli araçla tahliye etti.

Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Apartman sakinlerinden Bertan Rona, AA muhabirine, dairenin kapısını açtıklarında yüzlerine siyah duman gelince olayın ciddi olduğunu anladıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 dakika sonra evlerinin içerisine duman dolmaya başladığını dile getiren Rona, "İlk dakikalarda hemen apartmanın güvenlik görevlisini aradım ve itfaiyeye haber vermelerini söyledim. Biz de balkona geçtik. Akabinde hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye kısa sürede hem yangına müdahale etti hem de bizleri dairelerimizden tahliye etti. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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