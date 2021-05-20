Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sıkıştırılmış malzemeden yakıt üretimi yapılan tesisin bahçesindeki ham madde depolanan alanda çıkan yangın çevre ilçelerden de takviye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.