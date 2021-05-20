Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
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Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sıkıştırılmış malzemeden yakıt üretimi yapılan tesisin bahçesindeki ham madde depolanan alanda çıkan yangın çevre ilçelerden de takviye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sıkıştırılmış malzemeden yakıt üretimi yapılan tesisin bahçesindeki ham madde depolanan alanda çıkan yangın çevre ilçelerden de takviye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de bölgeye giderek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangının boyutu ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiçek'e Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da eşlik etti.

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA - Haberler
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