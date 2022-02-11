AFYONKARAHİSAR - Yakalanan gasp ve hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - Yakalanan gasp ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Güncel
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Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili çalan ve yolda yürüyen kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili çalan ve yolda yürüyen kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.C'nin tanımadığı bir kişiye görüşme yapmak için verdiği cep telefonunun gasbedildiği, A.P'nin ise park halindeki otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.H.U. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, 12 hırsızlık kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR - Yakalanan gasp ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Yakalanan gasp ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Asayiş, Güncel, Haberler

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