Afyonkarahisar'da yakalanan 12 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit, kişiyi hüviyetinden yoksun bırakma ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.
Polisin kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda yakaladığı 13 firari hükümlüden 12'si cezaevine teslim ederken, hükümlülerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz