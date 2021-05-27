Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi

Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yağan yağmur sonrası alt geçitleri su bastı, bir çok noktada deyim yerindeyse trafik durma noktasına geldi.

Afyonkarahisar'da yağan yağmur sonrası alt geçitleri su bastı, bir çok noktada deyim yerindeyse trafik durma noktasına geldi. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri müdahalede gecikince yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Alt geçitte mahsur kalmak istemeyen bazı sürücüler ise çareyi girdikleri alt geçitten tersine ilerleyerek çıkmakta buldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası şehrin en önemli kavşaklarından biri olan Jandarma Kavşağı'nda deyim yerindeyse trafik kabusu yaşandı. Kavşaktaki çift yönlü 4 şeritli alt geçidin bir tüpü yağmur sularının birikmesi ile kapandı. Bazı sürücüler girdikleri su birikintisinden güçlükle çıkarken bazıları ise suya girip mahsur kalmaktan korktukları için çareyi yolda tersine ilerleyip çıkmakta buldu. Su birikintisine giren bir motosiklet sürücüsünün yaşadığı zor anlar da diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Suda kalan motosikletli motorundan inip aracı ittirerek alt geçitten çıktı.

Su birikintilerinden dolayı yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, belediye ekipleri ise yaklaşık 1 saatin sonunda alt geçide gelerek müdahale etti. Belediye ekipleri alt geçitteki suyu tıkanan mazgallardan tahliye ederek yolu açmaya çalışıyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi
Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi
Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Adnan Menderes Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:55:46. #1.15#

title