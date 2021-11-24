Afyonkarahisar'da yağmur yağışı sevinçle karşılandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı sevinçle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Afyonkarahisar'da yağmur yağışı sevinçle karşılandı

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan yağmur yağışı gün boyu devam ederken, vatandaşlar uzun süredir beklenen yağışı sevinçle karşıladı.

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan yağmur yağışı gün boyu devam ederken, vatandaşlar uzun süredir beklenen yağışı sevinçle karşıladı.

Meteorolojinin tahminleri doğru çıkarken, Afyonkarahisar güne yağmur yağışı ile başladı. Yağmur yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kentte günün en yüksek sıcaklığı 10 derece olarak ölçüldü. Yağmur yağışının yarında devam edeceği ve bir günlük aranın ardından hafta sonu tekrar devam etmesi bekleniyor. Kentte uzun süren kuraklık döneminin ardından yağmur yapması ise vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşların ise şemsiyeleri ile sokağa çıkmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı sevinçle karşılandı

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı sevinçle karşılandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title