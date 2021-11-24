Afyonkarahisar'da yağmur yağışı sevinçle karşılandı

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan yağmur yağışı gün boyu devam ederken, vatandaşlar uzun süredir beklenen yağışı sevinçle karşıladı.

Meteorolojinin tahminleri doğru çıkarken, Afyonkarahisar güne yağmur yağışı ile başladı. Yağmur yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kentte günün en yüksek sıcaklığı 10 derece olarak ölçüldü. Yağmur yağışının yarında devam edeceği ve bir günlük aranın ardından hafta sonu tekrar devam etmesi bekleniyor. Kentte uzun süren kuraklık döneminin ardından yağmur yapması ise vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşların ise şemsiyeleri ile sokağa çıkmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR