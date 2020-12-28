Afyonkarahisar'da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı
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Afyonkarahisar'da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı

28.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:41
Afyonkarahisar'da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı

Uzun bir aradan sonra Afyonkarahisar'da yaşanan yağmur yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise yağıştan dolayı şükür duasın yaptı.

Uzun bir aradan sonra Afyonkarahisar'da yaşanan yağmur yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise yağıştan dolayı şükür duasın yaptı.

Kentte yaklaşık kış mevsiminde olunmasına rağmen yaklaşık 2 haftadan bu yana yağmur yağışı olmaması çiftçiler başta olmak üzere vatandaşları 'kuraklık' tehlikesi yüzünden endişelendirdi. Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren yağış vatandaşların yüzünü güldürdü. Yağmuru sevinçle karşılayan vatandaşların bazıları ise mutluluklarını şükür duası yaparak gösterdi.

Meteorolojik tahminlere göre ise akşam saatlerinde de kentte yağmur yağışı bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı
Afyonkarahisar'da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:44:02. #1.15#
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