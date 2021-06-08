Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı

Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi, Isparta'dan sonra gül üretiminin en yaygın olduğu ilçelerden biri. İlçede yıllık 900 dekarlık alanda gül üretilirken yağlık gül hasadının başlamasıyla bu yıl 170 ton gül toplanması bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi, Isparta'dan sonra gül üretiminin en yaygın olduğu ilçelerden biri. İlçede yıllık 900 dekarlık alanda gül üretilirken yağlık gül hasadının başlamasıyla bu yıl 170 ton gül toplanması bekleniyor.

Lavanta ve yağlık gül üretimiyle son yıllarda adından bir hayli söz ettiren Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül hasadı başlıyor. Çiftçiler tarafından ailecek toplanan güller ilçede bulunan tüccarlara satılıyor. Kuraklık nedeniyle gül veriminin yüzde 40 oranında düşüş yaşandığı Dazkırı ilçesi Darıcılar köyünde gül üretimi yaygın olarak yapılıyor.

"Sabahın ilk ışıklarıyla güller toplanmaya başlıyor"

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, geçen yıl 250 ton gülün toplandığı ilçede bu yıl kuraklık nedeniyle 170 tonluk bir verim beklendiğini kaydetti. Sakarya, "İlçemizde gülün ve lavantanın önemi çok büyüktür. Şuan burada bulunduğumuz Darıcılar köyünde Isparta gülü olarak adlandırılan yağlık gül üretimi yapılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemine göre yaklaşık 900 dekarlık alanda gül üretimi yapılmaktadır. Güllerimiz burada toplandıktan sonra özel tüccar tarafından alınmaktadır. Burada çiftçilerimiz ve üreticilerimiz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte buraya gelerek öğle saatlerine kadar bu gülleri toplayıp, öğleden sonra tüccarlara satmaktadır. Geçen yıl 250 ton civarında gül toplanmıştır. Ancak bu sene kuraklık nedeniyle 160-170 ton civarında olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

"Yağlık gül fiyatı henüz belli değil"

Yağlık gül fiyatlarının bu yıl henüz belirlenmediğini kaydeden Kaymakam Sakarya, "Geçen yıl gül kilogram fiyatı 6,5-7 lira civarındayken bu yıl ne kadar olacağı belli değil. Burada biz Dazkırı Kaymakamlığı olarak çiftçilerimizin ve gül üreticilerimizin her zaman yanındayız. Son geliştirdiğimiz proje ile gül yağının çıkartılması ve doğa sporlarıyla harmanlayarak köyümüzün ve Dazkırı'nın ülke genelinde tanıtılması ve geliştirilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaktayız" diye konuştu.

Çiftçiler ise pandemi sürecinde gül bahçesinde gül toplamanın kendilerine iyi geldiğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı
Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı
Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı
Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Murat Kurum Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da yağlık gül hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 13:36:37. #1.13#

title