Afyonkarahisar'da yağan kar sevindirdi

Afyonkarahisar'da hafta başında başlayan soğuk hava son 2 gün yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'da hafta başında başlayan soğuk hava son 2 gün yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar Mart ayının son günlerinde yağan kar yağışının şaşırtıcı olmadığını ifade ettiler.

Afyonkarahisar'da önceki gün akşam başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı sonrası kent merkezinde 10 santimetreye yakın kar birikti. Kar yağışından oldukça memnun olan Afyonkarahisarlılar bu kar yağışıyla birlikte barajlarda çekilen su seviyelerinin yükselmesini bekliyor. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle daha sıkı giyindiklerini de aktaran vatandaşlar, Afyonkarahisar'da iklim itibariyle Nisan ayında dahi kar yağabileceğini belirttiler. Kar yağışı sonrası karayollarında da maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, meteoroloji don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı