Afyonkarahisar'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 650 kilogram balya bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 650 kilogram balya bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, yağışın en fazla görüldüğü Akdağ'ın çeşitli noktalarına 650 kilogram yonca balyası bıraktı.